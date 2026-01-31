Gol de Christian Cueva para el 1-1 de Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | VIDEO: L1MAX
Gol de Christian Cueva para el 1-1 de Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | VIDEO: L1MAX

A los 53 minutos, y por la vía de los 12 pasos, Christian Cueva anotó el gol del empate para Juan Pablo II y su primer gol en su cuenta personal en la Liga 1 2026.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

