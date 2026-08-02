Gol de Carlos Garcés puso el 2-0 del Cienciano vs. Universitario. (Video: L1 Max)
Gol de Carlos Garcés puso el 2-0 del Cienciano vs. Universitario. (Video: L1 Max)

Acercándose al final del partido, el ‘Papá’ siguió dominando el compromiso y, con una asistencia de Souza, el delantero goleador se metió entre los centrales para romper las redes de Diego Romero.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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