Un auténtico baldazo de agua fría enmudeció los cimientos del Estadio Alberto Gallardo cuando Comerciantes Unidos logró firmar el 1-1 frente a Sporting Cristal en el marco de la fecha 12 del campeonato. Transcurrían 55′ de un duelo sumamente vibrante desde el silbatazo inicial, cuando un intento ofensivo de los bajopontinos fue abortado con fiereza, desatando una letal transición de defensa a ataque por parte de las Águilas Cutervinas. El gran arquitecto de la réplica visitante fue Rodrigo Vilca, quien transportó el esférico a toda velocidad a campo abierto y frotó la lámpara para ceder una impecable asistencia filtrada; el receptor, un recién ingresado Josuee Herrera, no perdonó en el mano a mano ante el guardameta Diego Henríguez, mandando a guardar la pelota al fondo de las redes y corriendo a festejar su conquista de manera romántica de cara a la tribuna donde lo alentaba su pareja.