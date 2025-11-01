Gol de Matías Sen para el 1-1 de Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal | VIDEO: L1 MAX
El goleador de las aguilas cutervinas puso el empate del partido, esto tras un penal cometido por Santiago González, lo cual no desaprovechó el delantero de Comerciantes Unidos.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

