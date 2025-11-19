Gol de Benavente para el 1-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)
El mostró una versión muy joven de los celestes, quienes ya piensan en el play-off por cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. En la última fecha del , los dirigidos por Paulo Autuori dieron el primer golpe en el estadio Campeones del 36. Luego de robar un balón en el mediocampo, se dio una transición rápida de ataque y fue así que quedó mano a mano con Patricio Álvarez (portero rival) y definió cruzado para dejar sin respuesta. De esta manera, el popular ‘Chaval’ marcó el 1-0 en un partido que, para los del Rímac, sirve más para mostrar a sus jugadores jóvenes.

