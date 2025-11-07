Gol de Souza para el 1-0 de Cienciano vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX
Gol de Souza para el 1-0 de Cienciano vs Sporting Cristal | VIDEO: L1MAX

El elenco cusqueño se pone adelante en el marcador con un golazo desde fuera del área que se desvió en Miguel Araujo para vencer la portería de Renato Solís.

Nota en desarrollo

