Cuando parecía que Sporting Cristal tenía las cosas bajo control con el gol tempranero que regalaron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, aparecería Cusco FC para imponer también sus condiciones. Por como se venía desarrollando el partido, el cuadro local tenía el dominio del juego, pero aún no podía ser claro en los metros finales del campo, hasta que por la banda aparecía Colman para sacar un excelente centro al área que conectó con Callejo ante la distracción de Rafael Lutiger que le quitó la referencia, logrando que el delantero ponga el empate. Sin embargo, no quedaría ahí el marcador, pues justo en el tramo final de que culmine el primer tiempo, otra vez la desatención en las marcar y la sumisión para quitar el balón, hizo que Pierra da Silva se acercara hasta el área, hiciera una media vuelta, buscara su mejor perfil sacando un excelente disparo al arco que terminó en gol, adelantando a los cusqueños.