Gol de Lucas Colitto puso el 2-1 del Cusco FC vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Gol de Lucas Colitto puso el 2-1 del Cusco FC vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

Pese a la superpoblación de jugadores dentro del área, no pudieron frenar un centro rasante de Joel Herrera que llegó a los pies de Juan Manuel Tévez que, si bien no pudo meterla al arco, dejó un rebote para que Colitto cabecee y ponga adelante al cuadro imperial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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