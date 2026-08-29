2-0 (3)
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se adelantó en el marcador ante Universitario. A los 16 minutos, Luis Arce sacó un potente remate desde fuera del área y colocó la pelota en un ángulo imposible para el arquero crema Diego Romero, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 y generar alegría a los hinchas cajamarquinos que se dieron cita en el Héroes de San Ramón. Cuatro minutos más tarde Abdiiel Arroyo aumenta la ventaja 2-0 para el elenco cajamarquino ante

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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