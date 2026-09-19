Atlético Grau no se rinde: Adrián Fernández marcó el 1-2 ante Sporting Cristal con gran definición (Video: L1 Max)
Atlético Grau no se rinde: Adrián Fernández marcó el 1-2 ante Sporting Cristal con gran definición (Video: L1 Max)

Al minuto 44, Atlético Grau encontró el descuento en el Alberto Gallardo. Adrián Fernández apareció en el momento justo y, con una excelente definición, superó a Diego Enríquez para poner el 1-2 ante Sporting Cristal. El delantero aprovechó la oportunidad y devolvió la emoción a un partido que se encendió antes del descanso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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