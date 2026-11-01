¡Error de Romero y gol de Grau! Adrián Fernández adelantó a los piuranos ante Universitario en Trujillo | VIDEO: L1 MAX
¡Error de Romero y gol de Grau! Adrián Fernández adelantó a los piuranos ante Universitario en Trujillo | VIDEO: L1 MAX

no tardó en dar el primer golpe ante. Apenas se jugaban seis minutos del primer tiempo cuando Adrián Fernández apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0 a favor del conjunto piurano en Trujillo. La jugada nació tras un débil rechazo del arquero Diego Romero, quien no logró despejar el balón con seguridad y dejó la pelota a disposición del delantero. Fernández estuvo atento para aprovechar la oportunidad y desatar la celebración de Atlético Grau, que comenzó ganando un partido importante ante los cremas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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