¡Tremenda definición! Gol de Agustín Gonzáles a favor de Deportivo Garcilaso que golea a Universitario en Cuzco (Video: L1 Max)
¡Tremenda definición! Gol de Agustín Gonzáles a favor de Deportivo Garcilaso que golea a Universitario en Cuzco (Video: L1 Max)

Al minuto 19, Agustín Gonzáles aprovechó una mala salida de Piero Quispe para aumentar la ventaja de Deportivo Garcilaso, que ya derrota 3-0 a en Cuzco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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