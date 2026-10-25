¡Con suspenso! Cantero marcó un gol agónico para Alianza ante CD Moquegua | VIDEO: L1 MAX
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encontró el gol de la ventaja a los 87 minutos. conectó un cabezazo que venció la resistencia de Carlos Grados, quien se estiró para intentar evitar la anotación, pero no logró impedir que el balón cruzara la línea de gol. De esta manera, el equipo victoriano se puso 1-0 arriba en el tramo final del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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