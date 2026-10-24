Aldair Fuentes anotó de cabeza el tercero de Cusco FC ante Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Aldair Fuentes anotó de cabeza el tercero de Cusco FC ante Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

Al minuto 73, Aldair Fuentes apareció en el área para conectar un certero cabezazo tras un tiro de esquina y vencer la resistencia de Sporting Cristal. El defensor de se impuso en el juego aéreo y anotó el tercer gol de Cusco FC, que amplió su ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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