Deportivo Garcilaso golpeó primero: Aldair Salazar marcó el 1-0 ante Universitario
Deportivo Garcilaso golpeó primero: Aldair Salazar marcó el 1-0 ante Universitario

Al minuto 6 del primer tiempo, Aldair Salazar apareció sin marca tras un tiro de esquina y conectó un potente remate de cabeza para poner el 1-0 de Deportivo Garcilaso ante Universitario. Un minuto antes, el arquero crema Diego Romero había protagonizado un atajadón que terminó enviando el balón al córner, pero esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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