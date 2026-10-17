Aldair Vásquez marcó el empate de Atlético Grau tras un centro de Gustavo Alfaro. (Video: L1 Max)
Aldair Vásquez marcó el empate de Atlético Grau tras un centro de Gustavo Alfaro. (Video: L1 Max)

A los 43 minutos, Aldair Vásquez apareció para marcar el 1-1 ante . La jugada nació de una buena secuencia colectiva de cinco toques que terminó con el centro de Gustavo Alfaro. El delantero Aldair Vásquez aprovechó la acción, mientras que Alejandro Duarte tuvo una salida dudosa que facilitó la igualdad a favor de en Matute.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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