Gol de Alex Valera para el descuento de Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
Gol de Alex Valera para el descuento de Universitario vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)

¡El Monumental volvió a encenderse! A los 88 minutos, encontró el descuento gracias a Alex Valera, quien sacó un potente remate desde el corazón del área para vencer al arquero de. La jugada nació tras un buen pivoteo de Gianluca Lapadula, que permitió al delantero crema quedar en posición de definición. El 2-1 desató la locura en las tribunas y le puso emoción a los minutos finales del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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