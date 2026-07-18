Alex Valera silencia a Tarma y anota el 1-0
Alex Valera silencia a Tarma y anota el 1-0

encontró la ventaja en Tarma gracias a la oportunista definición de Álex Valera. El delantero crema aprovechó un grosero error defensivo de ADT y abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, en el duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la . La jugada nació tras una mala salida del conjunto tarmeño, que dejó el balón servido para Valera. El atacante no dudó, se escapó con dirección al arco rival, dejó en el camino al guardameta y definió con tranquilidad para establecer el 1-0 a favor del equipo dirigido por Hector.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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