¡Silencio en Matute! Alex Valera aprovechó error defensivo y pone el 1-0 ante Alianza Lima (Video: L1 Max)
¡Silencio en Matute! Alex Valera aprovechó error defensivo y pone el 1-0 ante Alianza Lima (Video: L1 Max)

generó peligro con un centro venenoso al área. En el duelo aéreo, Mateo Antoni ganó la disputa, aunque su cabezazo terminó hacia atrás. Garcés también intentó despejar de cabeza, pero cayó mal y la pelota continuó en juego. La acción no terminó ahí. El balón quedó servido dentro del área y, tras la continuación de la jugada, apareció para quedar frente al arco. El delantero no perdonó y definió con tranquilidad para vencer a Duarte y colocar el 1-0 ante , desatando la celebración visitante y silenciando Matute al minuto 15 del primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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