¡Golazo de Andy Polo! La ‘U’ encontró el 1-1 ante Atlético Grau en Trujillo. | (Video: L1 MAX)
¡Golazo de Andy Polo! La ‘U’ encontró el 1-1 ante Atlético Grau en Trujillo. | (Video: L1 MAX)

reaccionó rápidamente en Trujillo y encontró el empate frente a . A los 18 minutos del primer tiempo, Andy Polo se encargó de poner el 1-1 con una gran definición que devolvió la tranquilidad al conjunto crema. Polo recibió el balón, encaró a uno de los defensores del equipo piurano y logró superarlo para quedar en posición de remate. Sin pensarlo demasiado, sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la red. Un golazo para que los dirigidos por Universitario vuelvan a meterse en el partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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