¡Lo humilló a Riveros! Gol de Bernardo Cuesta que hizo bailar a Williams y marcó un golazo para el 1-0 de Melgar (Video: L1 Max)
¡Lo humilló a Riveros! Gol de Bernardo Cuesta que hizo bailar a Williams y marcó un golazo para el 1-0 de Melgar (Video: L1 Max)

A los 39 minutos, se lució con una gran acción individual para abrir el marcador a favor de. Tras recibir un pase rasante dentro del área, el delantero argentino dejó en el camino en dos ocasiones a William Riveros: primero con un amague y luego esquivando la barrida del defensor paraguayo, quien intentó cortar su avance. Con el camino despejado, Cuesta definió con precisión al palo izquierdo de Diego Romero para firmar el 1-0 y desatar la celebración rojinegra en el Monumental.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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