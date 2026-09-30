Gol de Bryan Carrasco, Palestino 2-1 Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Bryan Carrasco, Palestino 2-1 Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Sobre el final del primer tiempo, volvió a ponerse adelante en el marcador. Un remate que pegó en la mano de le dio el penal al cuadro chileno, y su capitán Bryan Carrasco no perdonó: engañó a Alejandro Duarte y convirtió desde los doce pasos para sellar el 2-1 ante e irse al descanso con la ventaja.

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