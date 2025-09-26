Golazo de Carlos López. (VIDEO: L1 MAX)
Tremendo golazo en Huánuco, en el duelo entre y . Sobre los 16 minutos del primer tiempo, corrió desde su propio campo y se llevó a todos los jugadores de Alianza UDH que se cruzaron en su camino. Se metió en el área y definió con sutileza para vencer a Pedro Ynamine. Nadie lo pudo parar. Un gol estilo ‘maradoniano’ y firme candidato a gol del año en la . De momento, el cuadro rosado se impone a los huanuqueños en un duelo clave para ambos en su lucha por no descender. Y el colombiano López, quien llegó esta temporada al puerto como flamante refuerzo, de a pocos viene recuperando su mejor nivel y quiere ser clave en el elenco que dirige Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas.

