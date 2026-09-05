¡Tremendo bombazo! Gol de César Inga para igualar el marcador de manera parcial ante Comerciantes Unidos (Video L1Max)
¡Tremendo bombazo! Gol de César Inga para igualar el marcador de manera parcial ante Comerciantes Unidos (Video L1Max)

A los 49 minutos, Universitario encontró el empate ante Comerciantes Unidos. César Inga recibió el balón en la frontera del área y resolvió con categoría ante la salida de Matías Córdova. Una definición precisa para poner el 1-1 y devolverle al equipo crema la posibilidad de empezar a cambiar la historia del partido en el segundo tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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