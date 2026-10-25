Christian Cueva marcó un doblete en dos minutos y lideró la remontada de Sport Boys ante FC Cajamarca. (VIDEO: L1 MAX)
Christian Cueva marcó un doblete en dos minutos y lideró la remontada de Sport Boys ante FC Cajamarca. (VIDEO: L1 MAX)

apareció en el momento clave para darle vuelta al marcador. El ex10 de la selección peruana anotó dos goles en apenas dos minutos y fue determinante en la remontada de ante FC Cajamarca, en el estadio Miguel Grau del Callao. Al minuto 43, el mediocampista convirtió desde el punto de penal para poner el 1-1 parcial. Apenas dos minutos después, volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete y colocar el 2-1 a favor del elenco rosado. Con su decisiva actuación, Cueva fue clave para que Sport Boys terminara quedándose con los tres puntos en casa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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