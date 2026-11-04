Penal de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano y gol de Christian Cueva para el 1-0 de Sport Boys vs. Universitario. (Video: L1 MAX)
Penal de Gianluca Lapadula sobre Carlos Zambrano y gol de Christian Cueva para el 1-0 de Sport Boys vs. Universitario. (Video: L1 MAX)

Al minuto 26, adelantó a Sport Boys desde el punto de penal. El volante sorprendió a Miguel Vargas con una sutil definición por encima del arquero y puso el 1-0 a favor de la visita frente a en el estadio Monumental. Minutos antes, el árbitro Micke Palomino revisó la jugada en el VAR, puesto que observó como Lapadula realiza una falta contra Zambrano. Todos reclaman en Universitario, ya que consideraron que fue una jugada de fútbol.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS