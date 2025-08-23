Gol de Cristian Mejía, Sporting Cristal 0-1 UTC. (Video: L1 MAX)
Sobre los 27 minutos del primer tiempo, silenció el Alberto Gallardo. Un centro por la derecha del argentino Juan Vega encontró bien ubicado a , quien le ganó la posición a Leandro Sosa y venció a Diego Enríquez con una definición en primera. Se trata, además, del primer gol oficial que sufre en el (Binacional le anotó, pero el gol fue anulado por la exclusión de dicho club en el torneo). El ‘Gavilán’, de momento, saca un buen resultado en su visita a Lima.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

