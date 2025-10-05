Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Letales en el área! Goles de Churín y Rivera para el 3-0 de Universitario vs. Juan Pablo II
¡Letales en el área! Goles de Churín y Rivera para el 3-0 de Universitario vs. Juan Pablo II
Los delanteros se ubicaron correctamente en el área para encontrar el balón y definir sin problemas. Universitario alargó su ventaja en el estadio Monumental y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones.
Gol de Diego Churín para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II. (Video: GOLPERU)
Universitario se destapó en el segundo tiempo ante Juan Pablo II y sacó mayor ventaja en el marcador. Jairo Concha puso el primero a los 50′ con un potente remate; sin embargo, con el paso de los minutos hubo mayor superioridad. Cuando corrían los 64′, Diego Churín recibió un balón en el área y -con un cabezazo potente- se encargó de poner el segundo de la noche en el Monumental. Por último, José Rivera también aportó encontrando un balón suelto, producto de otro desborde de Andy Polo por la banda derecha. De esta manera, los cremas ganaron por 3-0 y siguen siendo líderes en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.
Gol de José Rivera para el 3-0 de Universitario vs Juan Pablo II. (Video: GOLPERU) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.