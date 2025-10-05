Gol de Diego Churín para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II. (Video: GOLPERU)
se destapó en el segundo tiempo ante y sacó mayor ventaja en el marcador. Jairo Concha puso el primero a los 50′ con un potente remate; sin embargo, con el paso de los minutos hubo mayor superioridad. Cuando corrían los 64′, recibió un balón en el área y -con un cabezazo potente- se encargó de poner el segundo de la noche en el Monumental. Por último, también aportó encontrando un balón suelto, producto de otro desborde de Andy Polo por la banda derecha. De esta manera, los cremas ganaron por 3-0 y siguen siendo líderes en el .

Gol de José Rivera para el 3-0 de Universitario vs Juan Pablo II. (Video: GOLPERU)
