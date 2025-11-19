Gol de Diego Otoya para el 2-0 de Cristal vs. Grau. (Video: L1 MAX)
El delantero celeste remató desde afuera del área y el balón pasó por encima del portero rival, dejándolo sin reacción. De esta manera, amplió la ventaja en el estadio Campeones del 36.

Noticia en desarrollo...

