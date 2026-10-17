Eryc Castillo aprovechó el rebote y marcó el segundo gol de Alianza Lima ante su rival. (Video: L1 Max)
Eryc Castillo aprovechó el rebote y marcó el segundo gol de Alianza Lima ante su rival. (Video: L1 Max)

encontró el segundo gol a los 49 minutos gracias a Eryc Castillo, quien tuvo su revancha en el área rival ante . El ecuatoriano sacó un primer remate que fue bloqueado por la defensa, pero estuvo atento al rebote para volver a intentar y mandar el balón al fondo de la red. Así, el atacante blanquiazul aprovechó la segunda oportunidad y amplió la ventaja para el equipo íntimo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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