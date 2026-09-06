¡Apareció el goleador! Gol de Eryc Castillo para igualar el marcador ante Juan Pablo II en Chongoyape
¡Apareció el goleador! Gol de Eryc Castillo para igualar el marcador ante Juan Pablo II en Chongoyape

Al minuto 43, el goleador de apareció en el momento justo y marcó el empate con una genial definición que dejó parado al arquero de Juan Pablo II. El atacante blanquiazul vuelve a decir presente y pone el 1-1 en Chongoyape.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS