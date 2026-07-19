¡Eryc Castillo responde! Gol de Alianza Lima que empata 1-1 a Sport Huancayo con un potente remate (Video: Liga 1 Max)
¡Eryc Castillo responde! Gol de Alianza Lima que empata 1-1 a Sport Huancayo con un potente remate (Video: Liga 1 Max)

encontró el empate en el minuto 33 del partido ante Sport Huancayo por la fecha 1 de Torneo Clausura Liga 1. Todo nació con un pase largo para Huamán, quien controló el balón, levantó la cabeza y envió un centro rasante al área. no logró conectar el envío, pero la pelota quedó servida para , que apareció desde atrás y sacó un potente remate para fusilar al arquero Zamudio y decretar el 1-1 en el encuentro. El conjunto blanquiazul reaccionó a tiempo y volvió a meterse en la pelea por los tres puntos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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