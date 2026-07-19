¡Lo dio vuelta! Gol de Eryc Castillo para firmar su doblete y puso el 2-1 de Alianza ante Sport Huancayo
¡Lo dio vuelta! Gol de Eryc Castillo para firmar su doblete y puso el 2-1 de Alianza ante Sport Huancayo

concretó la remontada frente a Sport Huancayo a los 61 minutos gracias a . La jugada nació, una vez más, por la banda izquierda, donde Marco Huamán envió un preciso centro al segundo palo para que el extremo ecuatoriano conectara de cabeza y venciera al arquero Zamudio. Con este tanto, Castillo firmó su doblete y puso el 2-1 para el cuadro íntimo, que logró darle vuelta al marcador en el estadio Alejandro Villanueva. El gol desató la celebración de los hinchas blanquiazules, que acompañan masivamente al equipo en Matute.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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