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¡Definición letal! Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Gallardo
¡Definición letal! Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Gallardo
A los 41 minutos del primer tiempo, Eryc Castillo culminó un contragolpe blanquiazul con un potente remate, tras la asistencia de Federico Girotti, para establecer el 2-1 sobre Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.
Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Alianza Lima consiguió remontar el marcador ante Sporting Cristal. A los 41 minutos del primer tiempo, Eryc Castillo apareció para marcar el 2-1 en el estadio Alberto Gallardo y desatar la celebración del conjunto blanquiazul. Con este tanto, el delantero ecuatoriano ya lleva 20 goles en la temporada y demuestra lo útil que es para el funcionamiento del equipo dirigido por Pablo Guede. Su celebración besando el escudo produjo una pequeña gresca con los jugadores rimenses entre ellos Yoshimar Yotún.
Gresca entre jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal por el festejo de Eryc Castillo. (Video: L1 MAX) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.