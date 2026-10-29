Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

consiguió remontar el marcador ante. A los 41 minutos del primer tiempo, apareció para marcar el 2-1 en el estadio Alberto Gallardo y desatar la celebración del conjunto blanquiazul. Con este tanto, el delantero ecuatoriano ya lleva 20 goles en la temporada y demuestra lo útil que es para el funcionamiento del equipo dirigido por Pablo Guede. Su celebración besando el escudo produjo una pequeña gresca con los jugadores rimenses entre ellos Yoshimar Yotún.

Gresca entre jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal por el festejo de Eryc Castillo. (Video: L1 MAX)
Gresca entre jugadores de Alianza Lima y Sporting Cristal por el festejo de Eryc Castillo. (Video: L1 MAX)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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