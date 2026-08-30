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se puso en ventaja ante Universitario en el clásico del fútbol femenino, que se disputa en el Estadio Monumental. Las blanquiazules encontraron el 1-0 luego de una falta dentro del área. Dávila salió de su arco y, tras un rechazo a medias de Lacoste, terminó cometiendo una falta sobre Montoya. El árbitro sancionó penal y Estefanía González asumió la responsabilidad. La atacante ejecutó con un derechazo cruzado y rasante, imposible de atajar para la arquera crema, para poner el primero del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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