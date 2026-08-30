Alianza Lima tomó el control del clásico del fútbol femenino ante Universitario gracias a la gran actuación de González. La delantera apareció en dos oportunidades durante el segundo tiempo y marcó dos goles en apenas 16 minutos. A los 60 minutos, González se encargó de ejecutar un penal y no perdonó. La atacante sacó un potente disparo para vencer a Dávila y convertir el 2-0 a favor de las ‘blanquiazules’. Tras la ejecución, tuvo que recibir atención médica debido a una mala caída. Pero la historia no quedó ahí. A los 76’, González volvió a aparecer para ampliar la ventaja de Alianza Lima. La delantera recibió un gran pase en profundidad, eludió a la guardameta Dávila y definió con precisión para marcar su tercer tanto del partido. De esta manera, González fue decisiva en el tramo final del encuentro y convirtió dos goles en solo 16 minutos, dejando a Alianza Lima con una importante ventaja sobre Universitario en el clásico femenino.