Deportivo Garcilaso no se detiene: Castelli marcó el 4-0 ante Universitario (Video: L1 Max)
Deportivo Garcilaso no se detiene: Castelli marcó el 4-0 ante Universitario (Video: L1 Max)

Al minuto 58, Facundo Castelli apareció dentro del área y conectó un potente cabezazo tras un gran centro desde el sector derecho. El delantero marcó el 4-0 de ante y amplió la goleada en el Cusco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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