Facundo Callejo conectó de cabeza tras un centro de Lucas Colitto y marcó el 1-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal. | Video: Liga 1 Max
Facundo Callejo conectó de cabeza tras un centro de Lucas Colitto y marcó el 1-0 de Cusco FC ante Sporting Cristal. | Video: Liga 1 Max

Al minuto 8 un centro preciso de Lucas Colitto y apareció el goleador Facundo Callejo, letal por arriba, para conectar un cabezazo y vencer la resistencia de Diego Enríquez. De esta manera, golpea primero y se pone en ventaja 1-0 ante en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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