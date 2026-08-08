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¡Girotti rompió el arco! Gol de Alianza Lima e iguala el marcador ante Sport Boys
Alianza Lima encontró el empate a los 64 minutos frente a Sport Boys. Federico Girotti apareció dentro del área tras un preciso centro de Gaibor, controló el balón con el pecho y definió con un remate colocado junto al palo izquierdo, imposible de detener para Melián. El delantero blanquiazul aprovechó la asistencia de Gaibor y puso nuevamente al conjunto íntimo en partido. Con este tanto, el marcador quedó 1-1 en un encuentro que mantiene la intensidad en el segundo tiempo.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.