¡Girotti rompió el arco! Gol de Alianza Lima e iguala el marcador ante Sport Boys | Video: L1 Max
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encontró el empate a los 64 minutos frente a . apareció dentro del área tras un preciso centro de Gaibor, controló el balón con el pecho y definió con un remate colocado junto al palo izquierdo, imposible de detener para Melián. El delantero blanquiazul aprovechó la asistencia de Gaibor y puso nuevamente al conjunto íntimo en partido. Con este tanto, el marcador quedó 1-1 en un encuentro que mantiene la intensidad en el segundo tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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