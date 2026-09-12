¡Girotti no perdona! Gol de Federico que se encontró el balón en el área y marcó el 1-1 (Video: L1 Max)
¡Girotti no perdona! Gol de Federico que se encontró el balón en el área y marcó el 1-1 (Video: L1 Max)

volvió a demostrar una de sus principales características. Tras una asistencia de Jairo Vélez, el atacante encontró el balón dentro del área, se acomodó rápidamente y sacó un potente remate para vencer al arquero y colocar el 1-1 a favor de. El delantero no dudó frente al arco y definió con fuerza, una de sus principales virtudes, para devolverle la vida a en el partido ante Universitario de Deportes. Además, el tanto significó su cuarto gol con la camiseta blanquiazul en la presente temporada. Pese a que hubo minutos de tensión por revisión del VAR, el ariete argentino terminó celebrando con su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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