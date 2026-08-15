Una jugada realmente insólita terminó en gol para Alianza Lima. UTC quedó completamente desconcentrado en una acción de pelota detenida y el equipo blanquiazul aprovechó la situación para abrir el marcador al minuto 47 del primer tiempo. Joel Alarcón autorizó la reanudación rápida de la jugada. En ese momento, Ricardo Bettocchi estaba adelantado y fuera de su arco, mientras el defensor Duarte y Cantt se encontraban conversando con el árbitro Alarcón. Jesús Castillo no dudó y cedió rápidamente el balón a Fernando Gaibor, quien quedó prácticamente solo frente al arco. El volante aprovechó el desconcierto y definió con el arco completamente desguarnecido para convertir el gol. Una acción que pareció más propia de una pichanga de barrio o un partido de colegio que de un encuentro profesional. UTC quedó mal parado y pagó muy caro su falta de concentración en una jugada de pelota detenida. Para Bettocchi, pese a que venía teniendo una actuación positiva, fue una acción para el olvido: estar fuera de posición y no advertir la rápida reanudación terminó dejando su arco servido para Gaibor.