Comerciantes Unidos volvió a golpear: Flavio Alcedo puso el 2-1 ante Universitario
Comerciantes Unidos volvió a golpear: Flavio Alcedo puso el 2-1 ante Universitario

Apenas cuatro minutos después del empate de a través de César Inga, volvió a golpear. A los 52’, Flavio Alcedo apareció dentro del área y conectó un certero cabezazo tras un saque de esquina ejecutado por Rodrigo Vilca. El defensor aprovechó la pelota detenida y sorprendió a la defensa crema para marcar el 2-1, devolviéndole la ventaja al conjunto de Comerciantes Unidos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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