Gianluca Lapadula celebró su gol para la remontada de Universitario ante Atlético Grau. (VIDEO L1 MAX)
Gianluca Lapadula celebró su gol para la remontada de Universitario ante Atlético Grau. (VIDEO L1 MAX)

¡La ‘U’ encontró el segundo y ahora está arriba en el marcador! consiguió remontar ante gracias a Gianluca Lapadula, quien apareció a los 68 minutos del encuentro para marcar el 2-1 en el estadio Mansiche de Trujillo. El delantero ítalo-peruano recibió el balón dentro del área, consiguió acomodarse ante la marca rival y sacó un remate cruzado que terminó venciendo al arquero de Atlético Grau. Una definición precisa del ‘Bambino’ para desatar la celebración de los hinchas cremas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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