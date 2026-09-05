¡Apareció Lapadula! Gol de Universitario que empató 2-2 ante Comerciantes Unidos
¡Apareció Lapadula! Gol de Universitario que empató 2-2 ante Comerciantes Unidos

A los 80 minutos, tuvo una inmejorable oportunidad para volver a meterse en el partido. El árbitro sancionó penal a favor de los cremas luego de un jalón de camiseta de Piero Guzmán sobre Williams Riveros dentro del área. Dos minutos después, Gianluca Lapadula asumió la responsabilidad y sacó un violento remate desde los doce pasos para vencer al arquero y establecer el 2-2 ante Comerciantes Unidos. El delantero italiano - peruano apareció en un momento clave para devolverle la igualdad al conjunto merengue.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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