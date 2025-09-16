Gol de Gustavo Dulanto, ADT vs. UTC (Video: L1 MAX)
Gol de Gustavo Dulanto, ADT vs. UTC (Video: L1 MAX)

¡Un golazo! marcó, posiblemente, el mejor gol de su carrera para abrir la cuenta en la victoria de ante (3-1) en el Estadio Unión Tarma por el . Apenas a los 3 minutos, el zaguero vio salido al arquero Diego Campos y decidió pegarle desde antes de cruzar la línea de la mitad de la cancha. De inmediato corrió para celebrar notoriamente emocionado y entre lágrimas, al punto que se arrodilló y levantó los brazos mirando al cielo. El exUniversitario, que había intentando goles de este estilo en tienda crema, al fin pudo celebrar en Tarma.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS