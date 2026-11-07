Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal vs. ADT. (Video: L1 MAX)
Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal vs. ADT. (Video: L1 MAX)

encontró el camino al gol apenas iniciado el segundo tiempo y consiguió ponerse en ventaja jugando de visita ante ADT. A los 46 minutos, (29) apareció dentro del área para conectar un preciso cabezazo tras un centro y vencer la resistencia del conjunto tarmeño. La pelota impactó primero en el palo, pero terminó cruzando por completo la línea de gol antes de salir. De esta manera, el delantero celeste celebró su sexto tanto en el Torneo Clausura y volvió a hacerse presente en el marcador para darle una importante ventaja al equipo rimense.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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