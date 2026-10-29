Gol de Hernán Barcos para el 2-2 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Hernán Barcos para el 2-2 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

¡Nadie se quería quedar atrás! volvió a golpear antes del descanso y encontró el 2-2 frente a gracias a . A los 45 minutos del primer tiempo, el delantero exblanquiazul conectó un sutil cabezazo tras un centro de Cristiano Da Silva y venció al portero Alejandro Duarte para desatar la euforia en el estadio Alberto Gallardo. Tras el tanto fue a la tribuna de occidente para buscar a su familia y fue abrazado por los hinchas celestes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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