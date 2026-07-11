¡El ‘Pirata’ no perdona! Barcos marca su primer gol con Sporting Cristal y firma el empate ante Bentín Tacna (Foto: SC)
¡El ‘Pirata’ no perdona! Barcos marca su primer gol con Sporting Cristal y firma el empate ante Bentín Tacna (Foto: SC)

estrenó su cuenta goleadora con la camiseta de . A los 49 minutos, el experimentado delantero apareció dentro del área para marcar el 1-1 parcial ante Bentín Tacna, tras una jugada colectiva que encontró mal parada a la defensa rival.

La acción comenzó con un preciso centro del colombiano Cuesta hacia el área. Allí apareció Sosa para conectar de cabeza y exigir al arquero de Bentín Tacna, quien logró rechazar el balón, pero dejó un rebote corto.

Como todo un delantero de área, Barcos estuvo atento a la segunda jugada y definió de primera para enviar el balón al fondo de la red, anotando su primer gol con la camiseta celeste e igualando el marcador en un duelo clave por la Copa Caliente de la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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