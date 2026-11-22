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¡Ilusión de Sporting Cristal! Gol de Hernán Barcos para el 2-0 sobre Cienciano en el Gallardo
¡Ilusión de Sporting Cristal! Gol de Hernán Barcos para el 2-0 sobre Cienciano en el Gallardo
Sporting Cristal sigue ampliando su ventaja gracias a Hernán Barcos, quien convirtió desde el punto de penal tras una infracción contra Maxloren Castro. El delantero celeste no desaprovechó la oportunidad y puso el 2-0 en el marcador.
Gol de Hernán Barcos para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Cienciano. (Video: L1 MAX)
A los 16 minutos, nuevamente la gente de Sporting Cristal grita la palabra bendita llamada gol. Hernán Barcos se encargó de ejecutar el penal y no perdonó desde los doce pasos. El delantero celeste sacó un buen remate y venció al arquero Falcón para seguir ampliando la ventaja en el marcador ante Cienciano por 2-0 en el Estadio Alberto Gallardo. La jugada nació tras una infracción contra Maxloren Castro, quien fue derribado dentro del área y provocó la sanción de la pena máxima.