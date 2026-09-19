¡Gol de Boys! Da Campo aparece como ‘9′ y pone el 1-1 ante Melgar en Arequipa (Vdeo: L1 Max)
¡Gol de Boys! Da Campo aparece como ‘9′ y pone el 1-1 ante Melgar en Arequipa (Vdeo: L1 Max)

Al minuto 48, en el tiempo complementario, encontró el empate ante en Arequipa. Jostin Alarcón mandó un pase venenoso y Hernán Dacampo apareció como ‘9’ para definir ante la poca resistencia de Cabezudo y poner el 1-1 para el conjunto rosado.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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